kreuz und quer: Die Wallfahrt nach El RocioJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 08.04.2025: kreuz und quer: Die Wallfahrt nach El Rocio
32 Min.Folge vom 08.04.2025
Mit fast 900.000 Pilgern pro Jahr ist die Wallfahrt nach El Rocío eine der spektakulärsten Pilgerfahrten auf der Iberischen Halbinsel: Glaube, Flamenco und volkstümliche Bräuche. Die Heilige Jungfrau von El Rocío wird dabei verehrt – oft als Blanca Paloma (Weiße Taube) bezeichnet. Die Dokumentation gibt Einblicke in ein traditionsreiches Spanien. Bildquelle: ORF/The Big Story Film / Marcel Mettelsiefen/Luis de Vega
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2