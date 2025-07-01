kreuz und quer: Gräfin - Ordensfrau – BefreierinJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 01.07.2025: kreuz und quer: Gräfin - Ordensfrau – Befreierin
Folge vom 01.07.2025
Maria Theresia Ledóchowska reist um 1900 mit einer Dia-Schau durch Europa, kämpft gegen Widerstände und gründet eine Druckerei, um für Afrikas Missionen und Sklavenbefreiung zu werben – und zeigt, dass Frauen damals schon richtig was bewegen konnten! Bildquelle: ORF/Pimp the Pony Productions/Archiv Maria Sorg
