kreuz und quer: Die Tochter des PapstesJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 01.07.2025: kreuz und quer: Die Tochter des Papstes
53 Min.Folge vom 01.07.2025
Die Dokumentation erzählt die unglaubliche Geschichte der Papsttochter Lucrezia Borgia, die sich in einer skandalträchtigen Phase der Renaissance ereignet. Unter der intriganten Herrschaft ihres Vaters, Papst Alexander VI., wird Lucrezia gezielt von diesem und ihrem Bruder für politische Ziele benutzt, später als Giftmörderin und inzestuöse Femme fatale verleumdet. Bildquelle: ORF/DOKFILM GmbH
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Copyrights:© Season 1: ORF 2