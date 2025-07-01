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kreuz und quer

kreuz und quer: Die Tochter des Papstes

ORF2Folge vom 01.07.2025
kreuz und quer: Die Tochter des Papstes

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kreuz und quer

Folge vom 01.07.2025: kreuz und quer: Die Tochter des Papstes

53 Min.Folge vom 01.07.2025

Die Dokumentation erzählt die unglaubliche Geschichte der Papsttochter Lucrezia Borgia, die sich in einer skandalträchtigen Phase der Renaissance ereignet. Unter der intriganten Herrschaft ihres Vaters, Papst Alexander VI., wird Lucrezia gezielt von diesem und ihrem Bruder für politische Ziele benutzt, später als Giftmörderin und inzestuöse Femme fatale verleumdet. Bildquelle: ORF/DOKFILM GmbH

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