ORF2Folge vom 08.07.2025
50 Min.Folge vom 08.07.2025

Der Dalai Lama gilt als Symbolfigur für Frieden, Mitgefühl und den Einsatz für Menschenrechte. Eine Dokumentation zeichnet sein außergewöhnliches Leben vom Bauernsohn zum spirituellen Oberhaupt der Tibeter nach – mit allen Höhen, Erfolgen und auch kritischen Momenten. Ergänzt wird das Porträt durch eine preisgekrönte Doku über einen Jungen, der als Wiedergeburt eines buddhistischen Meisters erkannt wird. Bildquelle: ORF/IMAGO/epd/Heike Lyding

