kreuz und quer: Auf den Spuren des heiligen Franz von AssisiJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 19.12.2023: kreuz und quer: Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi
33 Min.Folge vom 19.12.2023
Er war der verwöhnte Spross eines reichen Tuchhändlers - und wurde zum Begründer eines Bettelordens: der heilige Franziskus. Die Reportage von Peter Beringer zeigt die Stätten dieser wundersamen Wandlung des Heiligen aus Assisi und begleitet Menschen, die heute aus der Spiritualität des heiligen Franz ihre Kraft schöpfen. Die Erfindung der Weihnachtskrippe, die Franziskus zugeschrieben wird, zeigt besonders deutlich, wie Franziskus mit einfachen Mitteln den Menschen die christliche Botschaft nahebringen wollte. Foto: ORF/Metafilm
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2