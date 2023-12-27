kreuz und quer: Wofür es sich zu leben lohnt - Viktor Frankl und die Suche nach dem SinnJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Wofür es sich zu leben lohnt - Viktor Frankl und die Suche nach dem Sinn
52 Min.Folge vom 27.12.2023
Sinnlosigkeit, Langeweile, Depression: Darin sehen manche Kritiker heute Krankheiten einer passiven Wohlstandsgesellschaft. Die Sinnlosigkeit sei nicht zuletzt auch Einfallstor für fundamentalistische Ideologien, die Sicherheit geben und scheinbar Sinn vermitteln sollen. Die Doku macht sich auf eine Entdeckungsreise nach dem Sinn des Daseins, fragt nach Gott und der Erfahrung des Absurden. Roter Faden ist Leben und Wirken des österreichischen Neurologen und Psychiaters Viktor Frankl. Der Begründer der Logotherapie, für den die selbst erlebte Hölle von Auschwitz die Frage nach dem Sinn aufwarf, starb vor 20 Jahren. Bildquelle: ORF
