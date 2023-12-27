kreuz und quer: Die Kung-Fu-Nonnen des HimalayaJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Die Kung-Fu-Nonnen des Himalaya
30 Min.Folge vom 27.12.2023
Die Nonnen des tibetisch-buddhistischen Drukpa-Ordens plfegen in ihrem Kloster in Kathmandu nicht nur Meditation und Gebet. Sie trainieren auch Kung Fu - und bringen diese Kampfsportart in Ladakh (Nordindien) den Mädchen der Himalaya-Region in eigenen Kursen bei. Durch das körperliche Training geben sie ihren Schülerinnen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Die kampferprobten Nonnen sind überzeugt: In einem Land wie Indien, in dem die hohe Zahl an Vergewaltigungen von Frauen regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, ist es schon für Mädchen wichtig, sich selbst verteidigen zu können. Bildquelle: ORF/Alexander W. Rauscher/Stephan Mussil
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