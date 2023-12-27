kreuz und quer: Mein StephansdomJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Mein Stephansdom
51 Min.Folge vom 27.12.2023
Der Stephansdom ist Gebetshaus, Sehenswürdigkeit und ein Haus für Kunst und Musik gleichzeitig. Der Film begleitet interessante Persönlichkeiten, die mit unterschiedlichsten existenziellen Anliegen in den Dom kommen. Gleichzeitig erläutert die Doku anhand dieser Themen geschichtliche Bezüge dieses identitätsstiftenden Wahrzeichens Wiens und Österreichs. Bildquelle: ORF/Cinevision
