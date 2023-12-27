kreuz und quer: Leben mit der UngewissheitJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Leben mit der Ungewissheit
36 Min.Folge vom 27.12.2023
"Ich hab keine Wahl – ich muss etwas tun", erzählt die Grazerin Magdalena Rosina Prettenthaler. Der Maturantin sind die Themen Armut, Leid, Klimawandel und Zukunft ein wichtiges Anliegen. Sie spürt eine Ohnmacht, weil die Menschen an der Macht zu wenig dafür tun, die aktuellen Probleme zu lösen. Regisseurin Andrea Eder hat sich anhand dieser Lebensgeschichten und mit Fachleuten wie der Psychologin Brigitte Lueger-Schuster, dem Soziologen Hartmut Rosa und dem Neurowissenschafter Jürgen Sandkühler auf eine Spurensuche begeben, die erzählt, wie Menschen mit und in Krisen (über-)leben können und welche Strategien dabei unterstützen. Bildquelle: ORF/METAFILM
Altersfreigabe:
0
