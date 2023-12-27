kreuz und quer: Wenn der Rabbi lacht - Paul Chaim Eisenberg und der jüdische HumorJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Wenn der Rabbi lacht - Paul Chaim Eisenberg und der jüdische Humor
43 Min.Folge vom 27.12.2023
Humor hat im Judentum einen fixen Stellenwert– egal ob es um Religion, die tragische Geschichte, Politik, Familie oder den Alltag geht. Die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, ist vor allem ein Zeichen für Offenheit und Toleranz. „Ich hab’ noch nie einen Fundamentalisten lachen sehen“, sagt Paul Chaim Eisenberg. Sein Motto: „Die Rabbiner müssen die Regeln kennen, der Oberrabbiner auch die Ausnahmen.“ Bildquelle: ORF/Tausend Rosen
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