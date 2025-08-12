Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 1vom 12.08.2025
55 Min.Folge vom 12.08.2025

Grünen-Chefin Leonore Gewessler eröffnet die diesjährigen krone.tv-Sommergespräche. Ob sie sich selbst als „Gutmensch“ bezeichnen würde? „Ich glaube schon, dass ich ein guter Mensch bin“, sagt Gewessler.

