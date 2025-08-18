Korinna Schumann (SPÖ) - Irene Wallner-Hofhansl (Pensionistin)Jetzt kostenlos streamen
Krone Sommergespräche
Folge 4: Korinna Schumann (SPÖ) - Irene Wallner-Hofhansl (Pensionistin)
36 Min.Folge vom 18.08.2025
Angst um die medizinische Versorgung, Pflege, Tabuthemen Demenz und Wechseljahre – ältere Menschen haben oft andere Sorgen als jene, die noch im Berufsleben stehen. Es fragt die Pensionistin Irene Wallner-Hofhansl aus Niederösterreich bei Sozialministerin Korinna Schumann nach.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sommergespräche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv