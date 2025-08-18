Zum Inhalt springenBarrierefrei
Korinna Schumann (SPÖ) - Irene Wallner-Hofhansl (Pensionistin)

Krone Sommergespräche

Folge 4: Korinna Schumann (SPÖ) - Irene Wallner-Hofhansl (Pensionistin)

36 Min.Folge vom 18.08.2025

Angst um die medizinische Versorgung, Pflege, Tabuthemen Demenz und Wechseljahre – ältere Menschen haben oft andere Sorgen als jene, die noch im Berufsleben stehen. Es fragt die Pensionistin Irene Wallner-Hofhansl aus Niederösterreich bei Sozialministerin Korinna Schumann nach.

