Krone Sommergespräche

Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) - Matthias Winkler (Sacher-Chef)

krone.tvStaffel 2025Folge 3vom 18.08.2025
Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) - Matthias Winkler (Sacher-Chef)

Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) - Matthias Winkler (Sacher-Chef)Jetzt kostenlos streamen

Krone Sommergespräche

Folge 3: Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) - Matthias Winkler (Sacher-Chef)

51 Min.Folge vom 18.08.2025

Österreichs Unternehmer haben eine lange Wunschliste an die Regierung. Sacher-Chef Matthias Winkler hat sich im dritten Teil des Sommergesprächs an Wirtschaftsminister Hattmansdorfer (ÖVP) herangetragen. Man tauschte aber nicht nur Argumente aus, sondern auch Torten.

