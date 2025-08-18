Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) - Matthias Winkler (Sacher-Chef)Jetzt kostenlos streamen
Krone Sommergespräche
Folge 3: Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) - Matthias Winkler (Sacher-Chef)
51 Min.Folge vom 18.08.2025
Österreichs Unternehmer haben eine lange Wunschliste an die Regierung. Sacher-Chef Matthias Winkler hat sich im dritten Teil des Sommergesprächs an Wirtschaftsminister Hattmansdorfer (ÖVP) herangetragen. Man tauschte aber nicht nur Argumente aus, sondern auch Torten.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sommergespräche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv