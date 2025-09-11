Krone Sommergespräche
Folge 9: Herbert Kickl (FPÖ)
59 Min.Folge vom 11.09.2025
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“. Herbert Kickl rückt bei Katia Wagner offensiv gegen die „Verliererkoalition“ aus und spricht auch über Persönliches wie den Abschied von seinem Vater. Spätestens 2029 will er Kanzler sein.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sommergespräche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv