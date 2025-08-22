Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)Jetzt kostenlos streamen
Krone Sommergespräche
Folge 5: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
51 Min.Folge vom 22.08.2025
Laut Andreas Babler sei die lange SPÖ-Abstinenz in der Regierung nicht gut für das Land gewesen. Auch die Ziele für die nächste Wahl sind schon gesteckt: „Wir wollen die politisch stärkste Kraft werden.“
