Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone Sommergespräche

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)

krone.tvStaffel 2025Folge 5vom 22.08.2025
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)Jetzt kostenlos streamen

Krone Sommergespräche

Folge 5: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)

51 Min.Folge vom 22.08.2025

Laut Andreas Babler sei die lange SPÖ-Abstinenz in der Regierung nicht gut für das Land gewesen. Auch die Ziele für die nächste Wahl sind schon gesteckt: „Wir wollen die politisch stärkste Kraft werden.“

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Krone Sommergespräche
krone.tv
Krone Sommergespräche

Krone Sommergespräche

Alle 1 Staffeln und Folgen