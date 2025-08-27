Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone Sommergespräche

Kanzler Christian Stocker (ÖVP)

krone.tvStaffel 2025Folge 8vom 27.08.2025
Kanzler Christian Stocker (ÖVP)

Kanzler Christian Stocker (ÖVP)Jetzt kostenlos streamen

Krone Sommergespräche

Folge 8: Kanzler Christian Stocker (ÖVP)

44 Min.Folge vom 27.08.2025

Im Sommergespräch mit krone.tv-Infochefin Katia Wagner überrascht der Kanzler mit offenen Worten zur finanziellen Lage unseres Landes: „Vielleicht war der Weg damals von uns zu optimistisch eingeschätzt.“ Und auch in Sachen Migration sieht er eine Sache, die er „kein zweites Mal so machen würde“ ...

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Krone Sommergespräche
krone.tv
Krone Sommergespräche

Krone Sommergespräche

Alle 1 Staffeln und Folgen