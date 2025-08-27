Kanzler Christian Stocker (ÖVP)Jetzt kostenlos streamen
Folge 8: Kanzler Christian Stocker (ÖVP)
44 Min.Folge vom 27.08.2025
Im Sommergespräch mit krone.tv-Infochefin Katia Wagner überrascht der Kanzler mit offenen Worten zur finanziellen Lage unseres Landes: „Vielleicht war der Weg damals von uns zu optimistisch eingeschätzt.“ Und auch in Sachen Migration sieht er eine Sache, die er „kein zweites Mal so machen würde“ ...
