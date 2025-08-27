Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)Jetzt kostenlos streamen
Krone Sommergespräche
Folge 7: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)
47 Min.Folge vom 27.08.2025
Dem nächsten Sommergespräch stellt sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Dass die FPÖ als Wahlsieger nicht in einer Regierung ist, sieht sie als Eigenverschulden, da sie sich aus der Verantwortung „davongestohlen“ habe. Sie reüssiert: „In schwierigen Situationen muss man anpacken.“
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Copyrights:© krone.tv