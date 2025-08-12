Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) - Franz Schellhorn (Agenda Austria)Jetzt kostenlos streamen
Krone Sommergespräche
Folge 2: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) - Franz Schellhorn (Agenda Austria)
48 Min.Folge vom 12.08.2025
Zwei politische Modelle, die nicht unterschiedlicher sein könnten – die „Krone“ hat beim etwas „anderen Sommergespräch“ den linken Ökonomen und Finanzminister Markus Marterbauer mit dem Leiter der wirtschaftsliberalen Denkfabrik „Agenda Austria“, Franz Schellhorn, zusammengebracht. Man schenkte sich nichts.
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Genre:Nachrichten, Politik, Talk
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