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Krone Sommergespräche

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) - Franz Schellhorn (Agenda Austria)

krone.tvStaffel 2025Folge 2vom 12.08.2025
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) - Franz Schellhorn (Agenda Austria)

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Folge 2: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) - Franz Schellhorn (Agenda Austria)

48 Min.Folge vom 12.08.2025

Zwei politische Modelle, die nicht unterschiedlicher sein könnten – die „Krone“ hat beim etwas „anderen Sommergespräch“ den linken Ökonomen und Finanzminister Markus Marterbauer mit dem Leiter der wirtschaftsliberalen Denkfabrik „Agenda Austria“, Franz Schellhorn, zusammengebracht. Man schenkte sich nichts.

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