Christoph Wiederkehr (NEOS) - Susanne Wiesinger (Lehrerin)
Krone Sommergespräche
Folge 6: Christoph Wiederkehr (NEOS) - Susanne Wiesinger (Lehrerin)
50 Min.Folge vom 25.08.2025
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) trifft knapp vor Schulbeginn auf eine ausgewiesene Praktikerin, die keine Politfloskeln gelten lässt. Susanne Wiesinger ist seit Jahrzehnten Lehrerin an sogenannten Brennpunktschulen und weist als „Krone“-Kolumnistin regelmäßig auf Missstände im Bildungswesen hin. Wiederkehr hingegen ist seit Monaten als Minister im Amt. Davor war der 35-Jährige in der Wiener Stadtregierung ebenfalls für Bildung zuständig.
