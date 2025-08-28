Zwei junge, aufstrebende Beachvolley-Stars im TalkJetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 1: Zwei junge, aufstrebende Beachvolley-Stars im Talk
26 Min.Folge vom 28.08.2025
Bronze bei der U22-Europameisterschaft, Fünfter beim Heim-Challenger in Baden und das Erreichen des Viertelfinales bei der Europameisterschaft! Timo Hammarberg und Tim Berger sind in der Welt-Elite angekommen. Im krone.tv-Sport-Talk sprechen die beiden über das Erfolgsjahr 2025, die interne Team-Chemie und zukünftige Vorhaben.
Krone Sport-Talk
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv