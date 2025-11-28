Patrick Pentz: „Hier wirst du in Ruhe gelassen – finde ich cool“Jetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 10: Patrick Pentz: „Hier wirst du in Ruhe gelassen – finde ich cool“
24 Min.Folge vom 28.11.2025
Patrick Pentz spricht vor dem Derby mit Bröndby gegen den FC Kopenhagen über seine sportlichen Ziele, das besondere Derby-Feeling und den verpassten Meistertitel 2024. Außerdem erzählt er, warum er das ruhigere Leben in Dänemark, die Privatsphäre, Natur, Meer und seine Leidenschaft für Legoland schätzt.
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Genre:Sport, Talk
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