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Patrick Pentz: „Hier wirst du in Ruhe gelassen – finde ich cool“

krone.tvStaffel 2025Folge 10vom 28.11.2025
Patrick Pentz: „Hier wirst du in Ruhe gelassen – finde ich cool“

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Folge 10: Patrick Pentz: „Hier wirst du in Ruhe gelassen – finde ich cool“

24 Min.Folge vom 28.11.2025

Patrick Pentz spricht vor dem Derby mit Bröndby gegen den FC Kopenhagen über seine sportlichen Ziele, das besondere Derby-Feeling und den verpassten Meistertitel 2024. Außerdem erzählt er, warum er das ruhigere Leben in Dänemark, die Privatsphäre, Natur, Meer und seine Leidenschaft für Legoland schätzt.

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