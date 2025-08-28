Alarmstufe Rot! Stella Rossa braucht UnterstützungJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Alarmstufe Rot! Stella Rossa braucht Unterstützung
26 Min.Folge vom 28.08.2025
Rund 28 Jahre existiert Stella Rossa im österreichischen Futsal. Im Sommer dann die Hiobsbotschaft: Alle Sponsoren steigen aus, der Spielbetrieb für die kommende Saison steht an der Kippe. Im krone.tv-Sporttalk sprechen Trainer Aleks Ristovski und Spieler David Rajkovic über den Status quo, rettende Anker sowie die Faszination des Kultklubs.
