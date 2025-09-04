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Konsel über Stöger: „Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“

krone.tvStaffel 2025Folge 4vom 04.09.2025
Konsel über Stöger: „Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“

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Folge 4: Konsel über Stöger: „Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“

16 Min.Folge vom 04.09.2025

Am Freitag (5.9. ab 17:45 Uhr auf krone.tv und im Stream auf krone.at) trifft der SK Rapid in einem internationalen Testspiel auf den FC Venedig. Im Vorfeld unterhält sich krone.tv-Moderator Martin Grasl mit Torwart-Legende Michael Konsel (Co-Kommentator beim Spiel) über die Ausgangslage. Außerdem spricht der „Panther“ über den grün-weißen Erfolgslauf unter Peter Stöger.

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