Konsel über Stöger: „Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“Jetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 4: Konsel über Stöger: „Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“
16 Min.Folge vom 04.09.2025
Am Freitag (5.9. ab 17:45 Uhr auf krone.tv und im Stream auf krone.at) trifft der SK Rapid in einem internationalen Testspiel auf den FC Venedig. Im Vorfeld unterhält sich krone.tv-Moderator Martin Grasl mit Torwart-Legende Michael Konsel (Co-Kommentator beim Spiel) über die Ausgangslage. Außerdem spricht der „Panther“ über den grün-weißen Erfolgslauf unter Peter Stöger.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sport-Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen