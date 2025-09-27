Nach Pickleball-Gold: „Es macht uns unheimlich stolz“Jetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 6: Nach Pickleball-Gold: „Es macht uns unheimlich stolz“
26 Min.Folge vom 27.09.2025
Am vergangenen Wochenende holt Österreichs Herren-Doppel sensationell Gold bei der erst zweiten Europameisterschaft. In Rom setzen sich die gebürtigen US-Amerikaner Stephen Preissler und Prycen Haas im Endspiel durch. In der Vorrunde gehen zwei österreichische Staatsmeister an den Start. Egal wer wieviel im Einsatz gewesen ist: Es macht alle Beteiligten stolz!
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sport-Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv