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Krone Sport-Talk
Folge 11: Bitteres Stöger-Aus: „Rapid wirkt in den letzten Wochen planlos“
26 Min.Folge vom 28.11.2025
Peter Stöger und Rapid Wien klingt im Sommer nach einem perfekten Match, zu Beginn der Saison schwimmen die Hütteldorfer noch auf der Erfolgswelle. Nach vier Niederlagen am Stück zieht Rapid die Reißleine und trennt sich vom Trainer. Außerdem sehen Sie im Talk mit Moderator Martin Grasl und „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager die Nachbesprechung der U17-Weltmeisterschaft sowie die Analyse zu den österreichischen Teams in der Europa League.
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Genre:Sport, Talk
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