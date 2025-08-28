Carina Wenninger: „Ein totales 50:50-Spiel“Jetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 3: Carina Wenninger: „Ein totales 50:50-Spiel“
25 Min.Folge vom 28.08.2025
Premiere für die Ladies der Wiener Austria! Morgen um 19 Uhr (Übertragungsbeginn auf krone.tv: 18:50 Uhr) kämpfen die violetten Frauen um ein Play-off-Spiel für die Königsklasse. Im krone.tv-Sporttalk spricht Kapitänin Carina Wenninger über die Vorbereitung und Chancen gegen Glasgow City. Außerdem nimmt sie Bezug auf die Krise bei den Männern der Wiener Austria.
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Genre:Sport, Talk
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