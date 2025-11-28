Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone Sport-Talk

krone.tvStaffel 2025Folge 9vom 28.11.2025
Lizz Görgl zu Gast im krone.tv-Sportstudio! Die Doppel-Ski-Weltmeisterin von 2011 spricht im Gespräch mit Michael Fally über ihr neues Buch „Die Magie des Flows“, erklärt, wie das menschliche Gehirn „unser Überleben sichert“, ab wann es besser ist, loszulassen und laufen zu lassen, und warum Lindsey Vonn mit Sicherheit eine Olympia-Medaille macht.

