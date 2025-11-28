Lizz Görgl: „Das sichert unser Überleben“Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Lizz Görgl: „Das sichert unser Überleben“
22 Min.Folge vom 28.11.2025
Lizz Görgl zu Gast im krone.tv-Sportstudio! Die Doppel-Ski-Weltmeisterin von 2011 spricht im Gespräch mit Michael Fally über ihr neues Buch „Die Magie des Flows“, erklärt, wie das menschliche Gehirn „unser Überleben sichert“, ab wann es besser ist, loszulassen und laufen zu lassen, und warum Lindsey Vonn mit Sicherheit eine Olympia-Medaille macht.
