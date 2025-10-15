Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit“Jetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 7: Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit“
25 Min.Folge vom 15.10.2025
Am 25. Oktober 2025 gibt es für Kampfsportfans ein absolutes Highlight. Sparta Royal wird zum fünften Mal über die Bühne gehen und Mansur Elsaev wird zum ersten Mal beim Spektakel dabei sein. Gemeinsam mit Veranstalter Magomed Ozniev spricht der Boxer über das Event, den speziellen Kampf und die Aufarbeitung seiner bislang einzigen Niederlage im April 2024.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sport-Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv