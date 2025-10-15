Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone Sport-Talk

Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit"

krone.tvStaffel 2025Folge 7vom 15.10.2025
Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit“

Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit“Jetzt kostenlos streamen

Krone Sport-Talk

Folge 7: Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit“

25 Min.Folge vom 15.10.2025

Am 25. Oktober 2025 gibt es für Kampfsportfans ein absolutes Highlight. Sparta Royal wird zum fünften Mal über die Bühne gehen und Mansur Elsaev wird zum ersten Mal beim Spektakel dabei sein. Gemeinsam mit Veranstalter Magomed Ozniev spricht der Boxer über das Event, den speziellen Kampf und die Aufarbeitung seiner bislang einzigen Niederlage im April 2024.

