KultKrimiStaffel 10Folge 1vom 13.09.2006
Folge 1: Countdown auf See

44 Min.Folge vom 13.09.2006Ab 12

Mit an Bord der "Albatros II" ist Kommunikationstechniker Nils Krüger, der neue hochmoderne Nachtsichtbrillen auf ihre Tauglichkeit testen soll. Auf See machen sich Krüger und Unterbaur gerade bereit, um mit dem Testen der Nachtsichtbrillen zu beginnen, als plötzlich die "Albatros II" durch eine heftige Detonation erschüttert wird. Glücklicherweise gibt es keine erwähnenswerten Schäden zu vermelden. Über Funk ertönt jedoch eine verzerrte Stimme, die Kapitän Ehlers auffordert, die Waffenkammer des Schiffes zu kontrollieren. Als Unterbaur und Johannson in der Kammer nachschauen, finden sie Norge bewusstlos auf dem Boden, um seinen Körper einen Sprengstoffgürtel gebunden.

KultKrimi
