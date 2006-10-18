Operation Kreuzfeuer (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 5: Operation Kreuzfeuer (Teil 2)
44 Min.Folge vom 18.10.2006Ab 12
Auf der Suche nach den vermissten Kindern der Familie Steiner ist die ?Albatros II" auf eine Untiefe aufgelaufen, ausgerechnet jetzt, als sich die übrigen Crew-Mitglieder mit mehreren als Inselpolizisten getarnten Agenten Kämpfe liefern. Der Funkkontakt auf der Insel wurde von den Verbrechern manipuliert und ist weiterhin gestört, so dass Ehlers immer noch nicht weiß, an welchen Positionen sich seine Kollegen befinden. Zur gleichen Zeit bangt die Mannschaft der ?Albatros II" um das Leben ihres Crewmitgliedes Kai Norge. Glücklicherweise war Schneidewind, der ehemalige Sanitäter der ?Albatros", als Besucher auf der Insel.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Küstenwache
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises