Küstenwache
Folge 16: Endstation Ostsee
WO Jana Deisenroth beobachtet das Meer und macht plötzlich eine kuriose Entdeckung: Auf einem aus notdürftig zusammengebundenen Holzteilen gebauten Floß sitzt ein Junge und winkt eifrig mit einem Pappschild in ihre Richtung. Die Albatros stoppt auf. Als sich das Kontrollboot dem Jungen nähert, können Deisenroth und Unterbaur ihren Augen kaum trauen: "Hannover" steht mit großen Lettern auf dem Schild. Ein Tramper auf See? So etwas haben sie noch nicht gesehen. Der Junge heißt Mirko, spricht ausschließlich Russisch und treibt bereits seit zwei Tagen auf See. Zwar ist er etwas mitgenommen, scheint aber doch das Abenteuer gut überstanden zu haben. Ernährt hat er sich wohl von Edelkaviar.
