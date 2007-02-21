Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Endstation Ostsee

KultKrimiStaffel 10Folge 16vom 21.02.2007
Endstation Ostsee

Endstation OstseeJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 16: Endstation Ostsee

44 Min.Folge vom 21.02.2007Ab 12

WO Jana Deisenroth beobachtet das Meer und macht plötzlich eine kuriose Entdeckung: Auf einem aus notdürftig zusammengebundenen Holzteilen gebauten Floß sitzt ein Junge und winkt eifrig mit einem Pappschild in ihre Richtung. Die Albatros stoppt auf. Als sich das Kontrollboot dem Jungen nähert, können Deisenroth und Unterbaur ihren Augen kaum trauen: "Hannover" steht mit großen Lettern auf dem Schild. Ein Tramper auf See? So etwas haben sie noch nicht gesehen. Der Junge heißt Mirko, spricht ausschließlich Russisch und treibt bereits seit zwei Tagen auf See. Zwar ist er etwas mitgenommen, scheint aber doch das Abenteuer gut überstanden zu haben. Ernährt hat er sich wohl von Edelkaviar.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen