Küstenwache
Folge 9: Vaterliebe
44 Min.Folge vom 22.11.2006Ab 12
WO Jana Deisenroth plant einen Segelausflug zusammen mit ihrer Tochter Rebecca und deren Freundin Tamara. Als Tamaras Mutter, die Richterin Susanne Schildhorn, ihre Tochter zum vereinbarten Treffpunkt fährt, wird die Stimmung durch einen unschönen Vorfall getrübt: Susanne ertappt ihren Ex-Mann und Tamaras Vater Mark Raschke dabei, wie er ihnen nachstellt. Das Mädchen muss mal wieder eines der ständigen Wortgefechte miterleben, wie sie die Eltern seit dem heftigen Sorgerechtsstreit immer wieder austragen. Marc behauptet, nur in der Nähe seiner Tochter sein zu wollen, da er sie aufgrund des letzten Gerichtsbeschlusses so selten sehen darf.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises