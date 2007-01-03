Küstenwache
Folge 11: Verschwunden
Ein panischer Hilferuf erreicht die "Albatros II": Es ist Henrik Kessler, dessen Frau Nadja spurlos verschwunden ist. Die hübsche gebürtige Russin hatte sich eine Jolle, ein kleines sportliches Boot des "Noersander Segelclubs", ausgeliehen, um in der Nähe des Clubhafens segeln zu können. Nadja ist eine erfahrene Seglerin, dennoch hat sie die riskante Fahrt auf das offene Meer hinaus gewagt. Dort ist ihre Jolle offenbar gekentert. Da alles auf einen Segelunfall hindeutet, ergreift die Küstenwaffe zunächst alle erforderlichen Maßnahmen, um die Schiffbrüchige auf See zu suchen. Ihr Mann Henrik beharrt allerdings auf eine andere Theorie über ihr Verschwinden: Nadja ist entführt worden!
