Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Verschwunden

KultKrimiStaffel 10Folge 11vom 03.01.2007
Verschwunden

VerschwundenJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 11: Verschwunden

44 Min.Folge vom 03.01.2007Ab 12

Ein panischer Hilferuf erreicht die "Albatros II": Es ist Henrik Kessler, dessen Frau Nadja spurlos verschwunden ist. Die hübsche gebürtige Russin hatte sich eine Jolle, ein kleines sportliches Boot des "Noersander Segelclubs", ausgeliehen, um in der Nähe des Clubhafens segeln zu können. Nadja ist eine erfahrene Seglerin, dennoch hat sie die riskante Fahrt auf das offene Meer hinaus gewagt. Dort ist ihre Jolle offenbar gekentert. Da alles auf einen Segelunfall hindeutet, ergreift die Küstenwaffe zunächst alle erforderlichen Maßnahmen, um die Schiffbrüchige auf See zu suchen. Ihr Mann Henrik beharrt allerdings auf eine andere Theorie über ihr Verschwinden: Nadja ist entführt worden!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen