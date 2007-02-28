Küstenwache
Folge 17: Bilderrätsel
Die Leiche eines Mannes treibt auf hoher See. Der Tote ist der Küstenwache bereits bekannt: Arne Assmussen, ein Kleinganove. Immer wieder wurde Assmussen in der Vergangenheit wegen minderer Delikte festgenommen, doch selten konnte man ihm etwas nachweisen. Nun wurde er offensichtlich ermordet. Zur gleichen Zeit meldet die Landespolizei einen Einbruch in das Kunstmuseum Neustadt. Dr. Franziska Sachse, die Kuratorin der kürzlich dort eröffneten Seebilderausstellung, hatte dem Museum ein Werk ihres Vaters Anton Sachse zur Verfügung gestellt. Obwohl der Wert dieses Bildes im Vergleich zu den anderen Exponaten eher gering ist, wurde ausgerechnet dieses gestohlen.
