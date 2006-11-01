Küstenwache
Folge 7: Auf Messers Schneide
44 Min.Folge vom 01.11.2006Ab 12
Seit mehreren Wochen wird die Ostsee von einer Serie Raubüberfälle heimgesucht. Bereits auf sechs Yachten wurden die Besitzer von zwei Maskierten überfallen und ihrer sämtlichen Wertsachen beraubt. Bei ihrem letzten Überfall gingen die Täter besonders brutal vor: Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und schwebt nun in Lebensgefahr. Glücklicherweise war die Mannschaft der 'Albatros II' in der Nähe und konnte an Ort und Stelle die Erstversorgung des Verletzten übernehmen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Küstenwache
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises