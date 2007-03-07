Küstenwache
Folge 18: Haffpiraten
An Bord des prächtigen Zweimasters "Zora I" herrscht festliche Stimmung. Zora van Beuten, die Besitzerin, stellt sich den Fragen der anwesenden Journalisten und posiert für die Fotografen. Schon lange hatte sie die Idee eines Ausflugschiffes der besonderen Art: Ihre zukünftigen Gäste werden bei edlen Speisen und Champagner Schweinswale beobachten können. Gleich am nächsten Tag soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Doch die Feierlichkeiten werden unterbrochen, als an Bord des Schiffes die Leiche von Markus Kranz entdeckt wird. Kranz war einer der so genannten Haffpiraten, einer Umweltschützerorganisation, die sich für Lebensräume in der Ostsee einsetzt. Eine tiefe Wunde an seinem Hinterkopf lässt vermuten, dass der junge Mann ermordet wurde.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick