Küstenwache
Folge 1: Brennendes Geheimnis
Auf der ruhigen Ostsee bewegt sich die "Albatros II" langsam vorwärts, während die Küstenwache den Meeresboden absucht. An Bord befindet sich auch Saskia Berg, die als neue Wachhabende ihren Dienst angetreten hat. Kapitän Ehlers und die übrigen Mitglieder der Crew besprechen den neuen Fall mit ihr: seit knapp zwei Monaten scheint ein Fischtrawler spurlos verschwunden zu sein. Die Besatzung, die zwei Brüder Rickleffs, hatten über Funk Wassereinbruch gemeldet, doch als andere Boote die angegebene Position erreichten, war von dem Kutter nichts mehr zu sehen. Auch die Küstenwache hat keinen Erfolg. Sie unterbrechen ihre Suche, als ein Frachter ein brennendes Schiff meldet.
