Küstenwache
Folge 13: Blutrache
Ein ruhiger Tag auf Patrouille neigt sich dem Ende zu, als ein verzweifelter Notruf die Crew der "Albatros II" auf hoher See erreicht. Unweit ihrer Position scheint ein Taucher verunglückt zu sein. Zusammen mit dem jungen Skipper Mark war der Arzt Dr. Falk Wittenberg auf die Ostsee hinausgefahren, um sich in der Tiefe ein Wrack anzusehen. Der Hobbytaucher kam allerdings schon nach kurzer Zeit und heftig um Luft ringend an die Oberfläche zurück, um schließlich wieder im Wasser zu verschwinden. Nur mit Mühe konnte Mark den schon leblosen Körper des Arztes an Bord des Motorbootes ziehen. Tatsächlich kann auch das Team der Küstenwache vor Ort nur Wittenbergs Tod feststellen.
