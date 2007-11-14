Küstenwache
Folge 6: Schleichender Tod
44 Min.Folge vom 14.11.2007Ab 12
An Bord der "Albatros II" macht sich innerhalb der Crew Wochenendstimmung breit, doch die eingehende Funkmeldung lässt den harten Alltag wieder Einzug halten. Auf See wurde eine Motoryacht gesichtet, die scheinbar führerlos im Kreis läuft. Die Küstenwache ist rasch vor Ort. Tatsächlich ist an Deck niemand zu sehen. Kapitän Ehlers und seinem Team gelingt es, die Yacht zu entern und deren Maschinen zu stoppen. Dabei machen sie einen grausamen Fund: Neben dem Ruder liegt ein Mann in verkrampfter Haltung. Sein Kopf und Hals sind blau angelaufen. Er ist tot.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises