Küstenwache

KultKrimiStaffel 11Folge 17vom 06.02.2008
Folge 17: Die Abrechnung

44 Min.Folge vom 06.02.2008Ab 12

Dichter Nebel umhüllt die "Albatros II" und behindert die Sicht auf die ruhige See. Doch die Crew kann die Umgebung mit Hilfe ihrer elektronischen Geräte kontrollieren. Es herrscht wenig Verkehr auf der Ostsee. Plötzlich registriert Bootsfrau Johannson etwas Ungewöhnliches auf ihrem Monitor: neben einer Leuchttonne treibt ein menschlicher Körper im Wasser. Rasch macht sich ein Bergungstrupp auf den Weg, doch die elegant gekleidete Frau scheint bereits seit eigenen Stunden tot im Wasser zu treiben. Der Witwenehering verrät ihren Namen: Emilie Dethlefsen.

