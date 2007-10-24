Küstenwache
Folge 3: Dunkle Pläne
Eine Yacht schaukelt in den Wellen der Ostsee. An Deck sitzt Marc Volland, vermögender Besitzer des Autoteilewerkes VD Electronics, vor seinem Laptop und arbeitet konzentriert. Seine Frau Clara befindet sich unter Deck. Wie jeden Mittwoch verbringt das Ehepaar auch diesen Tag auf hoher See. Plötzlich nimmt Clara ein lautes Rumpeln war. Dann dringen bedrohliche Stimmen zu ihr herunter. Der Yacht hat sich offensichtlich ein weiteres Boot genähert. Drei maskierte Per-sonen drohen Marc zu erschießen, sollte dieser nicht ihren Forderungen nach-kommen. Deutlich hört Clara noch, wie sie fünf Millionen Euro für seine Frei-lassung verlangen. Entsetzt greift sie zum Funkgerät und alarmiert die Küsten-wache.
