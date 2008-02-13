Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Vertrauen ist tödlich

KultKrimiStaffel 11Folge 18vom 13.02.2008
Folge 18: Vertrauen ist tödlich

44 Min.Folge vom 13.02.2008Ab 12

Ein dringender Notruf erreicht die Zentrale der Küstenwache: Ein anonymer Anrufer hatte einen Taucher im Wasser gesichtet, dessen Boot anscheinend abgetrieben war. Anstatt allerdings vor Ort dem Mann zu helfen, benachrichtigte der Unbekannte erst an Land die Polizei. Kapitän Ehlers steuert mit der '"Albatros II" sofort die Unglücksstelle an, tragischerweise jedoch erweist sich der Rettungsversuch als aussichtslos. Als das Schiff der Küstenwache endlich die angegebene Position erreicht und die Mannschaft den Taucher bergen kann, ist dieser bereits tot. Der junge Mann - ohne Tauchanzug - ist offenbar in den eiskalten Gewässern der Ostsee an Unterkühlung gestorben.

KultKrimi
