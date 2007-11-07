Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 11Folge 5vom 07.11.2007
44 Min.Folge vom 07.11.2007Ab 12

An Bord der "Queen of Crime" hat sich eine Schar engagierter Hobbydetektive versammelt, um auf der bevorstehenden Seereise einen geschickt eingefädelten Kriminalfall zu lösen. Unter ihnen fällt besonders der Bootsverleiher Thorwald Tellheim auf: Er hat bereits unzählige Krimireisen hinter sich und fühlt sich selbst als Profi in Sachen Kriminalspiel. Für Polizeiobermeister Kai Norge, ist es dagegen erst die zweite Reise dieser Art. Wie alle auf dem Schiff wartet auch er gespannt auf den Mordfall, der im Reiseprospekt angekündigt war.

