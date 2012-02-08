Das Vermächtnis des KopernikusJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 19: Das Vermächtnis des Kopernikus
Für Kapitän Holger Ehlers ist es ein guter Start in den Tag. Gerade hat Polizeirat Hermann Gruber verkündet, dass er Ende der Woche zum 1. Polizeihauptkommissar befördert wird. Die Crew freut sich mit ihm und plant schon heimlich eine kleine Überraschung. Doch als Ehlers seine Lebensgefährtin Henrike Matani anruft, um ihr die freudige Mitteilung zu machen, stößt er auf eine eher verhaltene Reaktion bei ihr. Die Journalistin selbst ist beruflich in einer schwierigen Situation und seit längerem auf der Suche nach einer spannenden Geschichte. Gerade ist sie auf dem Sprung, um sich mit dem Archäologen Professor Wiedemann auf dessen Yacht zu treffen. Der Wissenschaftler hat ihr einen Sensationsfund versprochen. Für das exklusive Interview fahren sie auf See hinaus, um vor möglichen Beobachtern sicher zu sein. Schließlich eröffnet Wiedemann, worum es sich handelt. Er präsentiert Matani einen alten Holzkasten. Darin befindet sich das legendäre und überaus wertvolle Kopernikus-Artefakt. Dieses Artefakt ist nichts Geringeres als das älteste Fernrohr der Welt, das vom berühmten "Kind der Ostsee", dem Mathematiker und Astronom Nikolaus Kopernikus, vor fast 500 Jahren konstruiert wurde und bislang als verschollen galt. Matani eilt unter Deck, um ihr Diktiergerät zu holen. Plötzlich knallt die Lukentür zu.
