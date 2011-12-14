Küstenwache
Folge 11: Das perfekte Alibi
Der Yachthafen von Grömitz bildet eine reizvolle Kulisse. Im warmen Nachmittagslicht filmt ein Tourist mit seiner Videokamera die herrlichen Boote vor dem blauen Horizont. Durch Zufall beobachtet er dabei eine Person, die einen großen Koffer auf eine der prächtigen Yachten hievt. Mit geübten Griffen löst der Mann die Leinen und steuert die Yacht aus dem Hafen hinaus. Am nächsten Morgen stößt die Küstenwache während einer Routinefahrt auf die offenbar führerlose Yacht. Als Kapitän Ehlers und Bootsfrau Cornelius an Bord gehen, finden sie unter Deck die Leiche eines Mannes um die Fünfzig, der als Zacharias Flasskamp identifiziert wird - seines Zeichens wohlhabender Werftbesitzer und Präsident des Verbandes der Schiffsbauer.
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