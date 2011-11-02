Küstenwache
Folge 5: Höllenqualen
Maschinist Marten Feddersen ist aufgeregt, denn nach langer Zeit wird er endlich wieder ein paar Tage mit seiner Tochter Emma verbringen können. Die Achtjährige wohnt seit einigen Jahren in Norwegen, wo ihre Mutter Sonja Cabaldo arbeitet. Nun aber ist Sonja mit Emma und ihrem Lebenspartner Dieter Eilert wegen ein paar Geschäftsterminen in Neustadt, und Feddersen bereitet eifrig den Ausflug mit Emma vor. Die Kollegen verstehen seine Aufregung gut. Einzig Jan Butke, Student und derzeit Praktikant bei der Küstenwache, bedauert es ein wenig, dass er die letzten Tage seines Praktikums nicht mit Feddersen verbringen kann, der ihn bislang betreut hat.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick