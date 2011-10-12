Küstenwache
Folge 2: Auf der Kippe
44 Min.Folge vom 12.10.2011Ab 12
Ein hochgefährlicher Einsatz auf See für die Küstenwache: Seit Monaten verbreitet das Gangsterpärchen Alban Beck und Hedda Solms mit ihren brutalen Raubüberfällen auf Luxusyachten Angst und Schrecken auf der Ostsee. Kapitän Holger Ehlers, Wachhabende Saskia Berg und Maschinist Marten Feddersen setzen auf das Boot der beiden über. Doch dann kommt es zu einem Schusswechsel. Berg und Ehlers gehen in Deckung. Plötzlich ein lauter Schrei. Verzweifelt beugt sich Hedda Solms über ihren Freund Alban Beck. Er wurde von einer Kugel aus Feddersens Waffe tödlich getroffen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Küstenwache
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises