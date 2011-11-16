Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Im Auge des Sturms

KultKrimiStaffel 15Folge 7vom 16.11.2011
Im Auge des Sturms

Im Auge des SturmsJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 7: Im Auge des Sturms

44 Min.Folge vom 16.11.2011Ab 12

Auf dem Weg zur Einsatzzentrale passiert Bootsfrau Leonie Stern auf ihrem Fahrrad im Yachthafen einen Schuppen. Plötzlich fliegt ihr eine leere Glasflasche vor den Reifen, und laute, aggressive Stimmen aus dem Schuppen sind hörbar. Zwei Männer sind in einen heftigen Streit geraten, der sich rasch in eine bedrohliche Situation verwandelt. Stern ruft per Handy ihre Kollegen um Hilfe und versucht, in den Schuppen einzudringen. In der Düsternis kann sie die Lage nicht sofort erfassen, doch da fällt auch schon ein Schuss. Betrübt zieht Stern Bilanz: Zwar konnte der Täter sofort gestellt werden, doch für den zweiten Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Landespolizei wird sich um den Fall kümmern müssen. Polizeirat Gruber lobt das Handeln seiner jungen Kollegin. Doch Stern konnte den Tod eines Mannes nicht verhindern, und das Lob ihres Vorgesetzten ist ihr somit kein wirklicher Trost.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen