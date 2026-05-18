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kulturMontag
Folge 126: kulturMONTAG vom 18.05.2026
94 Min.Folge vom 18.05.2026
Einfach unvergleichlich: Ein Nachruf auf VALIE EXPORT | Regisseurin Müller: "Valie Export war eine Jahrhundertkünstlerin" | Ehrungen und Glamour bei den Filmfestspielen von Cannes | Marie Kreutzer im Rennen um die Goldene Palme | Wirtschaftsfaktor Musik: Unterschätzt und unter Druck | Rossinis "Il viaggio a Reims“ bei den Pfingstfestspielen | Christoph Schlingensief-Retro im MAK | Schönheit und Provokation: 75 Jahre Wiener Festwochen
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