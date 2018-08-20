Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kulturhauptstadt - Kulturmontag Spezial aus Leeuwarden vom 20.08.2018

ORF2Staffel 1Folge 29vom 20.08.2018
34 Min.Folge vom 20.08.2018

Das Reich hinterm Deich - Leeuwarden und die gesamte Provinz Friesland im Norden der Niederlande ist "Europäische Kulturhauptstadt 2018". Ein schiefer Turm, zweisprachige Harmonie und eine berüchtigte Spionin als Stadt-Ikone! Die Provinz-Hauptstadt Frieslands ist anders als andere holländische Städte. "Open Mienskip", zu Deutsch etwa Gemeinschaftsgeist, so präsentiert sich Leeuwarden mit der ganzen Region Friesland als weltoffene Gemeinschaft. Das Fries-Museum im Zentrum der Stadt ehrt im Kulturhauptstadt-Jahr zwei seiner berühmtesten Bürger: Den weltberühmten Zeichner und Grafiker M.C. Escher und die berüchtigte "nackte Spion" Mata Hari. Wasser ist die Inspiration für das Kunstprojekt "11 Fountains", in Anlehnung an den Eislauf-Marathon, die "Elf-Städte-Tour". Das Watt wird zur Kulisse für ungewöhnliche Landschafts-Kunst. Der KulturMontag präsentiert diese, für viele hierzulande, unbekannte Ecke Europas. Bildquelle: ORF/ORF/© Werner Horvath

